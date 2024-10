Serie A, gli arbitri della nona giornata. Inter-Juve affidata a Guida

Sarà Marco Guida a dirigere il derby d’Italia Inter-Juventus, in scena domenica alle 18:00 a San Siro. Al Var ci sarà Mazzoleni, con Colombo quarto uomo. Simone Sozza dirigerà invece il posticipo serale di domenica, in programma al Franchi: Fiorentina-Roma. Il Napoli scenderà in campo sabato 26 alle 15:00 per affrontare il Lecce. A dirigere la sfida Paride Tremolada della sezione di Monza. Qui di seguito tutte le designazioni arbitrali.

UDINESE – CAGLIARI Venerdì 25/10 h.18.30

MANGANIELLO

MONDIN – PAGLIARDINI

IV: MONALDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DIONISI

TORINO – COMO Venerdì 25/10 h.20.45

AYROLDI

GARZELLI – RICCI

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – LECCE Sabato 26/10 h.15.00

TREMOLADA

TOLFO – TRINCHIERI

IV: SACCHI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – MILAN Sabato 26/10 h.18.00

MARIANI

SCATRAGLI – MORO

IV: PERENZONI

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – H. VERONA Sabato 26/10 h.20.45

FELICIANI

BERCIGLI – DI GIOIA

IV: MARINELLI

VAR: MASSA

AVAR: MARINI

PARMA – EMPOLI h. 12.30

LA PENNA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: PRONTERA

VAR: MARINI

AVAR: CAMPLONE

LAZIO – GENOA h. 15.00

PICCININI

PERROTTI – CECCON

IV: AURELIANO

VAR: SERRA

AVAR: ABISSO

MONZA – VENEZIA h. 15.00

RAPUANO

PRETI – CORTESE

IV: MARCHETTI

VAR: DOVERI

AVAR: GHERSINI

INTER – JUVENTUS h. 18.00

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

FIORENTINA – ROMA h. 20.45

SOZZA

PASSERI – COSTANZO

IV: ZUFFERLI

VAR: CHIFFI

AVAR: MASSA

Foto: sito ufficiale AIA