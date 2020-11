Serie A, gli arbitri della 9a giornata: Di Bello per Napoli-Roma

Sono stati resi noti gli arbitri per la nona giornata che prenderà il via nella giornata di domani. Questi fischietti come riportato da una nota ufficiale:

Atalanta – Hellas Verona: Massa

Imperiale – Tardino

IV: Marinelli

VAR: La Penna

AVAR: Passeri

Benevento – Juventus: Pasqua

Bottegoni – Lombardo

IV: Sacchi

VAR: Di Paolo

AVAR: Cecconi

Bologna – Crotone: Serra

Mondin – Dei Giudici

IV: Orsato

VAR: Valeri

AVAR: De Meo

Cagliari – Spezia: Marini

Pagliardini – Vono

IV: Maggioni

VAR: Giacomelli

AVAR: Costanzo

Genoa – Parma: Mariani

Prenna – Villa

IV: Di Martino

VAR: Maresca

AVAR: Liberti

Lazio – Udinese: Aureliano

Carbone – Pagnotta

IV: Prontera

VAR: Banti

AVAR: Di Vuolo

Milan – Fiorentina: Abisso

Lo Cicero – Tolfo

IV: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Iorio

Napoli – Roma: Di Bello

Tegoni – Bindoni

IV: Manganiello

VAR: Calvarese

AVAR: Peretti

Sassuolo – Inter: Irrati

Fiorito – Baccini

IV: Ghersini

VAR: Chiffi

AVAR: Valeriani

Torino – Sampdoria: Doveri

Paganessi – Raspollini

IV: Rapuano

VAR: Nasca

AVAR: Alassio

Foto: sito figc