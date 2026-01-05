TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, gli arbitri della 19a giornata: Parma-Inter a Colombo

05/01/2026 | 14:29:55

article-post

Turno infrasettimanale in Serie A per la festa dell’Epifania. Questi gli arbitri della 19a giornata:

SERIE A ENILIVE – DESIGNAZIONI 19a GIORNATA

PISA – COMO Martedì 06/01 h. 15.00

PAIRETTO

DEI GIUDICI – GALIMBERTI

IV: ZANOTTI

VAR: GHERSINI

AVAR: AURELIANO

LECCE – ROMA Martedì 06/01 h. 18.00

SACCHI J.L.

MOKHTAR – CAVALLINO

IV: TREMOLADA

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

SASSUOLO – JUVENTUS Martedì 06/01 h. 20.45

ZUFFERLI

TEGONI – C. ROSSI

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: FABBRI

BOLOGNA – ATALANTA h. 18.30

DI BELLO

PASSERI – TRINCHIERI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO

NAPOLI – H. VERONA h. 18.30

MARCHETTI

ZINGARELLI – FONTANI

IV: ARENA

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

 

LAZIO – FIORENTINA h. 20.45

SOZZA

LO CICERO – DI GIOIA

IV: CREZZINI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PRONTERA

 

PARMA – INTER h. 20.45

COLOMBO

VECCHI – PALERMO

IV: PERENZONI

VAR: LA PENNA

AVAR: CAMPLONE

 

TORINO – UDINESE h. 20.45

MARESCA

MINIUTTI – GIUGGIOLI

IV: MANGANIELLO

VAR: VOLPI

AVAR: DI PAOLO

CREMONESE – CAGLIARI Giovedì 08/01 h. 18.30

BONACINA

BACCINI – BERCIGLI

IV: MUCERA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: NASCA

 

MILAN – GENOA Giovedì 08/01 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – MORO

IV: TURRINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

Foto: generica