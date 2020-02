Serie A, gli arbitri: a Guida Juventus-Inter

Sono state rese note le designazioni arbitrali per le gare valide per la 26^ giornata del campionato di Serie A. A dirigere il big match di giornata, Juventus-Inter, sarà Marco Guida di Torre Annunziata. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Carbone con Maresca IV uomo e Mazzoleni al VAR. Per la prima volta in carriera Guida è chiamato a dirigere il derby d’Italia. Alla prima in questo campionato allo Stadium, l’arbitro originario di Pompei ha già diretto una gara della Juve di Sarri a Roma, mentre proprio con i giallorossi risulta essere l’ultimo precedente con l’Inter, relativo allo scorso campionato nel pareggio per 1-1 a “San Siro”.

Di seguito, l’elenco delle designazioni di giornata:

Cagliari-Roma

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Mondin – De Meo

IV° uomo: Giua

VAR: Giacomelli

AVAR: Di Iorio

Juventus-Inter

Arbitro: Guida

Assistenti: Meli – Carbone

IV° uomo: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Lazio-Bologna

Arbitro: Abisso

Assistenti: Liberti – Bottegoni

IV° uomo: Robilotta

VAR: Rocchi

AVAR: Del Giovane

Lecce-Atalanta

Arbitro: Massa

Assistenti: Schenone – Valeriani

IV° uomo: Di Martino

VAR: Nasca

AVAR: Longo

Milan-Genoa

Arbitro: Doveri

Assistenti: Lo Cicero – Galetto

IV° uomo: Pasqua

VAR: Irrati

AVAR: Cecconi

Napoli-Torino

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Caliari

IV° uomo: Abbattista

VAR: La Penna

AVAR: Giallatini

Parma-SPAL

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Preti – Baccini

IV° uomo: Ghersini

VAR: Di Paolo

AVAR: Vivenzi

Sampdoria-Hellas Verona

Arbitro: Valeri

Assistenti: Costanzo – Villa

IV° uomo: Minelli

VAR: Banti

AVAR: Ranghetti

Sassuolo-Brescia

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri – Alassio

IV° uomo: Maggioni

VAR: Orsato

AVAR: Manganelli

Udinese-Fiorentina

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Tolfo – Imperiale

IV° uomo: Piccinini

VAR: Chiffi

AVAR: Peretti