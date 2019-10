Serie A, Giudice Sportivo: un turno di stop a Kluivert

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ottava giornata di Serie A, squalificato soltanto Justin Kluivert, esterno della Roma, espulso per doppia ammonizione contro la Sampdoria. L’olandese non sarà a disposizione di Fonseca per la gara dell’Olimpico contro il Milan. Fabio Liverani, è stato squalificato per una giornata dopo l’espulsione rimediata durante la gara contro il Milan. L’allenatore del Lecce ha ricevuto anche un’ammenda da 10.000 € “per avere, al 34° del secondo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale, urlando, un’espressione irriguardosa, accompagnata da gesto di plateale dissenso”. Squalificato per un turno anche Roberto Muzzi del Genoa, con un’ammenda da 5.000 €. Ammonizione e ammenda di 2.000 € a Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, “per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria”.

Foto: Roma Twitter