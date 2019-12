Serie A, Giudice Sportivo: un turno a Caprari e Toljan

Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastandrea, ha ufficializzato sanzioni ed ammende in merito alle due partite di Serie A che si sono giocate ieri, ovvero Sampdoria-Juventus (anticipo della 17esima giornata di Serie A) e Brescia-Sassuolo (recupero della settima). Due giocatori sono stati squalificati per un turno: Gianluca Caprari (Sampdoria), che salterà il primo match del 2020 contro il Milan, e Jeremy Toljan (Sassuolo), che domenica non scenderà in campo contro il Napoli.