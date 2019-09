Serie A, Giudice sportivo: tre turni a De Paul. Nessuna sanzione per l’Hellas

Sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo dopo la terza giornata di Serie A. Mano pesante nei confronti di Rodrigo De Paul: l’argentino dovrà scontare tre turni di squalifica per la manata rifilata a Candreva durante Inter-Udinese. Una giornata di stop, invece, per Dessena (Brescia), Calabria (Milan) e Stepinski (Verona). Inoltre, nel comunicato ufficiale della Lega Calcio riguardo alla gara tra Hellas Verona e Milan di domenica sera non sono citati cori o ululati riconducibili a episodi di razzismo da parte della tifoseria gialloblù.

Foto: zimbio