Serie A, Giudice Sportivo: tre giornate di squalifica a Bentancur

Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastandrea, ha ufficializzato sanzioni ed ammende in merito all’ultima giornata di Serie A e alla finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio. Gli squalificati dopo il weekend di campionato, tutti per una giornata, sono: Amrabat, Caprari, Pisacane, Ansaldi, Bremer, Gagliolo e Calderoni. Stop anche per Corini.

Sanzioni pesanti, invece, dopo la partita di Riyadh: Rodrigo Bentancur, a causa dell’espulsione, dovrà scontare tre turni di squalifica e pagare 10 mila euro di multa. Come si legge nel comunicato, l’uruguaiano ha ricevuto la sanzione per “essersi avvicinato faccia a faccia, successivamente al provvedimento di espulsione, con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti dello stesso un’espressione volgare e insultante“.Tra i biancocelesti da segnalare lo stop per una partita di Leiva e Luis Alberto. Ammenda di 5000 Euro, infine, per Pavel Nedved e Fabio Paratici per “avere assunto, al termine della gara, un comportamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura Federale“.