Dopo i recuperi di ieri il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata Nicolò Barella dell’Inter e Hamed Traore del Sassuolo, ammoniti entrambi nella sfida di San Siro ed entrambi diffidati. I giocatori non saranno a disposizione di Conte e De Zerbi per le contro Cagliari e Benevento nella prossima giornata di Serie A. Nessuna squalifica, invece, da Juve-Napoli.

Foto: Twitter ufficiale Inter