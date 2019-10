Serie A, Giudice sportivo: quattro gli squalificati. Multe per Soriano e Sanchez

Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la sesta giornata di Serie A. Quattro gli squalificati per una gara effettiva: Roberto Soriano, Alexis Sanchez, Mateo Musacchio e Gleison Bremer. Per i primi due si aggiunge anche rispettivamente una multa di 5000 e 2000 euro. Ammenda di 2000 euro anche per la società Atalanta per cori insultanti rivolti all’allenatore avversario. Tra gli allenatori salteranno una giornata Tognaccini (Juventus), Mazzarri e Frustalupi (Torino).

Foto: twitter Inter