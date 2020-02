Serie A, Giudice Sportivo: fermati per un turno Bonucci, Schouten e D’Aversa. Multata la Roma

Il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche per il 25° turno di Serie A: un turno a Florian Ayè del Brescia, di Milan Badelj della Fiorentina, di Stefano Denswil del Bologna, di Nicola Murru della Sampdoria e di Jerdy Schouten del Bologna, Leonardo Bonucci della Juventus, Nahitan Nandez del Cagliari, Miguel Veloso dell’Hellas Verona, Gaston Ramirez della Sampdoria, Luiz Felipe della Lazio e Stefano Sturaro del Genoa. Allenatorei: stop per Roberto D’Aversa del Parma. Terza sanzione per Simone Inzaghi, seconda per Stefano Pioli e Paulo Fonseca, prima per l’esordiente Gigi Di Biagio.

Ammenda di € 13.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, che colpiva uno spettatore senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

