Serie A, Giudice Sportivo: due turni di squalifica per Soriano, uno a Koulibaly

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 25 giugno 2020, ha assunto le seguenti decisioni:

Due turni di squalifica per Soriano, espulso ieri per proteste durante il match contro l’Inter. Squalificati per una giornata Diego Demme e Kalidou Koulibaly del Napoli, Cionek della Spal, Sema dell’Udinese, Bastoni e D’Ambrosio dell’Inter, Carboni del Cagliari, Palomino dell’Atalanta e Pezzella della Fiorentina.

Foto: Twitter ufficiale Napoli