Serie A, Giudice Sportivo: due giornate a Ilicic. Quattro calciatori fermati per un turno

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A dopo l’undicesima giornata di campionato. Due giornate di squalifica a Josip Ilicic dell’Atalanta per “avere, al 39° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con un calcio ad una gamba; senza conseguenze lesive”. Un turno di stop per Matri del Brescia (con ammenda di 15mila euro), Cetin (Roma), Igor (SPAL) e Obiang (Sassuolo). Due giornate di squalifica e diecimila euro di multa sono state comminate al ds del Bologna Riccardo Bigon. Il dirigente felsineo è stato sanzionato “per avere, al 46° del secondo tempo, protestando platealmente nei confronti di una decisione arbitrale, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, nonché, per avere al momento della notifica del provvedimento, rivolto al Quarto Ufficiale ulteriore espressione gravemente insultante”.