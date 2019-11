Serie A, Giudice Sportivo: 4 giornate a Olsen e 2 a Lapadula

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la tredicesima giornata di Serie A. Multa da 10mila euro al Milan per avere i suoi sostenitori “intonato cori insultanti di matrice territoriale” nella gara con il Napoli. A seguire la nota:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

OLSEN Robin Patrick (Cagliari): per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto e colpito con un spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso; per avere inoltre, mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione, indirizzato al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

LAPADULA Gianluca (Lecce): per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, dopo aver subito una spinta ed una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito quest’ultimo con La testa all’altezza della bocca.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CACCIATORE Fabrizio (Cagliari): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

JAJALO Mato (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MISSIROLI Simone (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZANIOLO Nicolo (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

Foto: Cagliari Twitter