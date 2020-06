Serie A, giovedì assemblea di Lega: sul tavolo l’estensione contratti oltre il 30 giugno e partite in chiaro

Il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha convocato in via d’urgenza un’Assemblea della Lega Serie A per giovedì 18 giugno, in videoconferenza alle 10 in prima convocazione, alle 12 in seconda. L’Ordine del Giorno è la verifica dei poteri, l’approvazione verbale del 29 maggio 2020, Comunicazioni Presidente, Comunicazioni AD, Protocollo d’intesa FIGC su estensione tesseramenti oltre il 30 giugno 2020, ipotetiche modifiche ai contratti di licenza dei diritti audiovisivi (con riduzione embarghi highlights e fattibilità trasmissione in chiaro), varie ed eventuali.