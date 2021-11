Serie A: Gasperini eletto allenatore del mese di novembre

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è stato nominato dalla Lega Lega Serie A Coach Of The Month di novembre. Il premio – si legge nella nota ufficiale della Lega Serie A – sarà consegnato nel pre-partita di Atalanta-Venezia, in programma martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.30 al “Gewiss Stadium” di Bergamo.

Le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A: “Gian Piero Gasperini è il primo interprete della splendida Atalanta che ormai da diverse stagioni sta entusiasmando gli appassionati di calcio in Italia e in Europa. Con grande intensità e spiccata propensione offensiva i nerazzurri allenati da Gasperini hanno ottenuto nel mese di novembre tre successi in altrettante partite, realizzando 8 reti e tornando ad occupare le posizioni di vertice della classifica di Serie A TIM”.

FOTO: Twitter Atalanta