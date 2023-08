Serie A: Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona aprono le danze alle ore 18:30

Ritorna la Serie A. Nel pomeriggio apriranno le danze Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona alle ore 18:30.

La prima è la sfida tra i vincitori dei relativi tornei. Il Napoli campione d’Italia ha cambiato allenatore. Garcia farà di tutto per emulare il percorso di Spalletti, appena passato alla guida della nazionale italiana. Il Frosinone di Grosso viene da una stagione galvanizzante, che l’ha visto imporsi su tutte le contendenti di B. Sulla carta è Davide contro Golia, ma i neopromossi faranno di tutto per fermare la corazzata partenopea.

L’altro scontro pomeridiano si preannuncia essere uno dei primi scontri salvezza. Compito del Verona sarà quello di non emulare il campionato precedente con una salvezza ottenuta solo all’ultimo sospiro. Diversamente l’Empoli proverà a confermare la forza del gruppo come fatto nel corso delle ultime stagioni.

Foto: Sito Napoli