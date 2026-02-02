Serie A, si conclude la 23a giornata. Il programma
03/02/2026 | 00:24:29
Si conclude la 23a giornata di Serie A. Il programma:
23ª Giornata – Serie A 2025/26
Venerdì 30 gennaio 2026
20:45 – Lazio vs Genoa 3-2
Sabato 31 gennaio 2026
15:00 – Pisa vs Sassuolo 1-3
18:00 – Napoli vs Fiorentina 2-1
20:45 – Cagliari vs Verona 4-0
Domenica 1 febbraio 2026
12:30 – Torino vs Lecce 1-0
15:00 – Como vs Atalanta 0-0
18:00 – Cremonese vs Inter 0-2
20:45 – Parma vs Juventus 1-4
Lunedì 2 febbraio 2026
20:45 – Udinese vs Roma 1-0
Martedì 3 febbraio 2026
20:45 – Bologna vs Milan
Foto: logo Serie A