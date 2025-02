Serie A, Ekkelenkamp (doppietta) e Thauvin: tris Udinese all’Empoli. Reti inviolate tra Monza e Lecce

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie A. L’Udinese vince 3-0 in casa contro l’Empoli, decisive la doppietta di Ekkelenkamp e la rete nel finale di Thauvin. Una rete per tempo per il centrocampista bianconero, terza rete in due partite dopo quella siglata al Maradona contro il Napoli. Nel finale la rete di Thauvin – su assist di Payero – ha messo il punto esclamativo sulla vittoria dei ragazzi di Runjaic. Reti inviolate, invece, nell’altra sfida che ha visto affrontarsi Monza e Lecce.

Foto: Serie A Twitter