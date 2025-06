Serie A, ecco quando saranno svelati anticipi e posticipi. Tutti gli slot orari della prossima stagione

Sono state rivelate in anticipo le date in cui si sveleranno tutti gli anticipi e i posticipi del campionato di Serie A. Di seguito tutte le date:

GIORNATE (3) DA 1 A 3: entro il 30 giugno 2025

GIORNATE (9) DA 4 A 12: entro il 5 settembre 2025

GIORNATE (10) DA 13 A 22: entro il 10 ottobre 2025

GIORNATE (2) DA 23 A 24: entro il 19 dicembre 2025

GIORNATE (3) DA 25 A 27 entro il 30 gennaio 2026

GIORNATE (3) DA 28 A 30: entro il 27 febbraio 2026

GIORNATE (3) DA 31 A 33: entro il 20 marzo 2026

GIORNATE (3) DA 34 A 36: entro il 17 aprile 2026

GIORNATA 37: 11 maggio 2026

GIORNATA 38: 18 maggio 2026

Anche per questa stagione, non cambieranno gli slot orari in cui si terranno le partite della stagione 2025/26. In totale saranno nove. Questo schema, ormai conosciuto da tifosi e club, rappresenta una regola generale così strutturata:

venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

sabato ore 15.00 (1 anticipo)

sabato ore 18.00 (1 anticipo)

sabato ore 20.45 (1 anticipo)

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

domenica ore 15.00 (2 gare)

domenica ore 18.00 (1 posticipo)

domenica ore 20.45 (1 posticipo)

lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

