Serie A, ecco anticipi e posticipi delle prime quattro giornate

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato ufficialmente gli anticipi e i posticipi dei primi quattro turni del prossimo campionato. Per quanto concerne la prima giornata, in virtù delle richieste di Inter, Atalanta e Spezia, nel week end sei squadre non giocheranno: dunque Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia si giocheranno mercoledì 30 settembre, con orario ancora da definire.

19/09/2020 Sabato 18.00 Fiorentina-Torino Sky

19/09/2020 Sabato 20.45 Hellas Verona-Roma DAZN

20/09/2020 Domenica 12.30 Parma-Napoli DAZN

20/09/2020 Domenica 15.00 Genoa-Crotone DAZN

20/09/2020 Domenica 18.00 Sassuolo-Cagliari Sky

20/09/2020 Domenica 20.45 Juventus-Sampdoria Sky

21/09/2020 Lunedì 20.45 Milan-Bologna Sky30/09/2020

Mercoledì (orario ancora da definire) Benevento-Inter Sky

30/09/2020 Mercoledì (orario ancora da definire) Lazio-Atalanta Sky

30/09/2020 Mercoledì (orario ancora da definire) Udinese-Spezia Sky

Qui il programma completo di seconda, terza e quarta giornata: