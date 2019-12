Serie A, è Luis Alberto il calciatore del mese: “Uno stimolo per fare ancora meglio”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio arrivato già a quota 11 assist stagionali, ha ricevuto il premio di ‘Calciatore del mese’ dall’AIC. Queste le dichiarazioni dello spagnolo sui social: “Molto grato all’Assocalciatori per avermi scelto come Giocatore del Mese di Novembre, questo mi motiva a continuare ad allenarmi sempre di più. Questo premio è anche dei miei compagni di squadra, senza il loro aiuto in campo e in ogni allenamento non sarei il giocatore che sono in questo momento. Voglio anche ringraziare tutti i tifosi biancocelesti che si sgolano sostenendoci in ogni partita”.

Foto: Luis Alberto Twitter