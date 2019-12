Nuovo record per Kalidou Koulibaly. Il senegalese del Napoli è il difensore che ha recuperato più palloni a partita in Serie A nell’ultimo decennio: la media è di 7.6, più precisamente 1307 palle recuperate in 172 presenze con la maglia azzurra. A rendere noti i dati del classe 1991 è l’account Twitter OptaPaolo.

Foto: Napoli Twitter