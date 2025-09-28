Serie A, Dovbyk e Soulè lanciano la Roma, Verona KO e vetta momentanea. Pisa-Fiorentina 0-0: tre gol annullati e due legni
28/09/2025 | 17:00:21
Pisa e Fiorentina restano senza vittorie, finisce 0-0 il derby toscano che vede due gol annullati a Kean e uno ai padroni di casa con Mesiter. Due legni del Pisa, una traversa di Nzola e un palo di Cuadrado. Non si ferma la Roma di Gasperini, che pur non giocando un calcio spettacolare batte 2-0 il Verona con i gol di Dovbyk e Soulè, annullato un gol a Orban per fallo di mano nel recupero. Giallorossi momentaneamente a quota 12 in vetta, in attesa di Milan-Napoli.
Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Marin (dal 67′ Vural), Aebischer (dal 49′ Hojholt), Akinsanmiro, Leris (dal 67′ Cuadrado); Tramoni (dall’87’ Moreo); Nzola (dal 67′ Meister). All. Gilardino
Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Nicolussi Caviglia (dall’80’ Sohm), Mandragora, Gosens; Fazzini (dall’88’ Dzeko), Gudmundsson (dal 74′ Piccoli); Kean. All. Pioli
Il tabellino di Roma Verona
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka (71′ Ziolkowski); Wesley (59′ Hermoso), Koné, Cristante, Angelino (59′ Tsimikas); Soulè (82′ El Shaarawy), Pellegrini; Dovbyk (59′ Ferguson). All. Gasperini.
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez (84′ Bella-Kotchap), Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro (46′ Gagliardini), Bernede (89′ Kastanos), Bradaric (84′ Cham); Giovane (74′ Sarr), Orban. All. Zanetti.
