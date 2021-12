Serie A: doppio Raspadori, il Sassuolo rimonta (2-2). Incredibile Hellas: da 0-3 a 4-3 con super Simeone (doppietta)

Si sono concluse da poco le due gare pomeridiane di Serie A. Lo Spezia ha sfiorato l’impresa contro il Sassuolo, ma non sono bastati due gol di vantaggio (Rey Manaj al 35’, raddoppio di Gyasi al 3’ st dopo una discesa a sinistra di Nzola con relativo assist). Subito dopo si è scatenato Raspadori entrato nella ripresa al posto di Henrique e che non segnava dalla prima di campionato: doppietta tra il 21’ e il 34’ st per il 2-2 finale. Spettacolo e incredibili emozioni a Venezia: la squadra di casa in vantaggio per 3-0 (Ceccaroni al 12’, Crnigoj al 19’, Henry al 27’) ma crollata nella ripresa. L’Hellas è stata capace di segnare quattro gol e di ribaltare: prima l’autogol di Henry (7’), poi il rigore di Caprari (20’) con il Venezia rimasto in dieci per l’espulsione di Ceccaroni. Tra il 22’ e il 40’ lo show di Simeone: prima il pareggio con un tocco morbido, quindi una fantastica conclusione sotto l’incrocio che ha mandato in estasi la squadra di Tudor.

Foto: Instagram Hellas