Serie A, domani nuova assemblea di Lega per i diritti tv

Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. Domani infatti i club del massimo campionato si riuniranno, in videoconferenza, per discutere in particolare del tema dei diritti tv. Dopo la recente giornata di trattative private con le varie emittenti per i diritti tv del campionato dal 2024 in avanti, nel corso dell’assemblea di domani verrà fornito un aggiornamento sull’andamento degli incontri, che dovrebbero ulteriormente proseguire visto che ci sarà tempo fino al 2 agosto: nel caso in cui, entro quella data, non dovesse essere trovato un accordo, verrebbero aperte le buste contenenti le offerte da parte di sei soggetti interessati alla realizzazione del Canale di Lega. Inoltre, domani sul tavolo ci saranno anche le proposte per trasmettere la Coppa Italia e la Supercoppa italiana nel triennio 2024/27: le proposte, arrivate da Rai e Mediaset, verranno analizzate nel corso della assemblea, dopo che nel bando il prezzo minimo era stato fissato a 62 milioni. Inoltre, tra i temi all’ordine del giorno ci saranno anche i diritti tv internazionali del campionato, oltre al bilancio 2023/24.

Foto: Instagram Serie A