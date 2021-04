Serie A, diritti tv esteri 2021-24 assegnati a Infront per 139 milioni all’anno

L’Assemblea della Lega Serie A, svoltasi nel primo pomeriggio con la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Associate, ha approvato all’unanimità la delibera per l’assegnazione a Infront – per il triennio 2021/24 – del Pacchetto relativo a Europa, Africa, Asia, Centro e Sud America per i diritti audiovisivi internazionali della Serie A e della Coppa Italia, a fronte di un minimo garantito annuo pari a 139 milioni. Dopo l’assegnazione degli USA a CBS Broadcasting della settimana scorsa, restano ancora da assegnare i diritti audiovisivi dell’area Medio Oriente e Nord Africa, per i quali proseguirà nei prossimi giorni la fase di trattative private.