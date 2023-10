Serie A, Dia riacciuffa due volte il Cagliari: 2-2. Il Bologna vince 2-1 contro il Frosinone

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie A. Parità all’Arechi tra Salernitana e Cagliari dopo un finale pazzo: 2-2. Dopo essersi visto annullare il gol nel primo tempo, Zito Luvumbo porta in vantaggio gli uomini di Ranieri al 79′. Poi la risposta di Dia all’86’ che si sblocca e riporta il punteggio sull’1-1, ma dura solo un minuto il pareggio della Salernitana. All’88’ i sardi tornano in vantaggio con il colpo di testa Viola. Ma non è finita. Lungo check del VAR per un tocco di mano di Viola. Chiffi va a rivedere l’azione al monitor e assegna il calcio di rigore agli uomini di Inzaghi. Dagli undici metri si presenta Dia che trova la doppietta personale e il definitivo 2-2. Al Dall’Ara, invece, vince il Bologna 2-1 contro il Frosinone. Doppio schiaffo dei rossoblu tra il 19′ e il 21′. Il primo con Lewis Ferguson bravo a spingere in porta un tiro strozzato di Saelemaekers. E, appena due minuti dopo, con De Silvestri che con un pallonetto di testa in tuffo da fuori area ribadisce in rete la respinta in uscita di Turati. Nella ripresa Soulé accorcia le distanze su calcio di rigore dopo il contatto tra Beukema e Cuni. Espulso Mazzitelli nel finale di gara.

Foto: Instagram Salernitana