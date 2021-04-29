Serie A, designazioni arbitrali 34a giornata: Udinese-Juve a Chiffi. Napoli-Cagliari a Fabbri
29.04.2021 | 12:29
L’AIA, sul proprio sito ufficiale, ha diramato le designazioni arbitrali per la 34a giornata.
Queste tutte le designazioni:
BOLOGNA – FIORENTINA: DIONISI
PAGANESSI – LO CICERO
IV: SANTORO
VAR: VALERI
AVAR: CARBONE
CROTONE – INTER: PRONTERA
MASTRODONATO – MARGANI
IV: PEZZUTO
VAR: MANGANIELLO
AVAR: DI VUOLO
H. VERONA – SPEZIA: VOLPI
COLAROSSI – MOKHTAR
IV: ORSATO
VAR: DOVERI
AVAR: PRETI
LAZIO – GENOA: GIACOMELLI
BACCINI – BOTTEGONI
IV: ABISSO
VAR: DI PAOLO
AVAR: DE MEO
MILAN – BENEVENTO: CALVARESE
PASSERI – COSTANZO
IV: FOURNEAU
VAR: MARIANI
AVAR: ALASSIO
NAPOLI – CAGLIARI: FABBRI
VALERIANI – VIVENZI
IV: DI MARTINO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GIALLATINI
SAMPDORIA – ROMA: SACCHI
RASPOLLINI – ZINGARELLI
IV: ROS
VAR: IRRATI
AVAR: LIBERTI
SASSUOLO – ATALANTA: PAIRETTO
PERETTI – LONGO
IV: RAPUANO
VAR: MASSA
AVAR: MELI
TORINO – PARMA: AURELIANO
PRENNA – TOLFO
IV: MARCHETTI
VAR: BANTI
AVAR: DI IORIO
UDINESE – JUVENTUS: CHIFFI
TEGONI – RANGHETTI
IV: PICCININI
VAR: NASCA
AVAR: GALETTO