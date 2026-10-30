Serie A, designazioni arbitrali 10ª giornata: Guida per il derby Milan-Inter
30/10/2026 | 13:12:51
La decima giornata di Serie A è alle porte e l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali. Sarà Marco Guida a dirigere il derby tra Milan e Inter. Ecco il quadro completo.
BOLOGNA – MONZA Sabato 31/10 h. 15.00
ZANOTTI
BINDONI – ZEZZA
IV: ZUFFERLI
VAR: DIONISI
AVAR: PAGANESSI
UDINESE – ROMA Sabato 31/10 h. 18.00
MARESCA
LO CICERO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO
MILAN – INTER Sabato 31/10 h. 20.45
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
COMO – VENEZIA Domenica 1/11 h. 12.30
FERRIERI CAPUTI
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: COSSO
AVAR: GIUA
FROSINONE – TORINO Domenica1/11 h. 15.00
MUCERA
DI GIOIA – FONTEMURATO
IV: MARIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: VOLPI
LAZIO – CAGLIARI Domenica1/11h. 15.00
COLOMBO
PALERMO – MASTRODONATO
IV: FELICIANI
VAR: PEZZUTO
AVAR: DIONISI
LECCE – GENOA Domenica 1/11 h. 18.00
MARCHETTI
BAHRI – CECCONI
IV: ABISSO
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
JUVENTUS – NAPOLI Domenica 1/11h. 20.45
SOZZA
IMPERIALE – COLAROSSI
IV: DOVERI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GARIGLIO
SASSUOLO – FIORENTINA Lunedì 2/11 h. 18.30
MARCENARO
DEI GIUDICI – BIANCHINI
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
ATALANTA – PARMA Lunedì 2/11 h. 20.45
CREZZINI
LAUDATO – BOATO
IV: COLLU
VAR: PRONTERA
AVAR: MERAVIGLIA
Foto: sito Aia