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Serie A, designazioni arbitrali 10ª giornata: Guida per il derby Milan-Inter

30/10/2026 | 13:12:51

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La decima giornata di Serie A è alle porte e l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali. Sarà Marco Guida a dirigere il derby tra Milan e Inter. Ecco il quadro completo.

BOLOGNA – MONZA Sabato 31/10 h. 15.00

ZANOTTI

BINDONI – ZEZZA

IV: ZUFFERLI

VAR: DIONISI

AVAR: PAGANESSI

UDINESE – ROMA Sabato 31/10 h. 18.00

MARESCA

LO CICERO – ROSSI L.

IV: CHIFFI

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

MILAN – INTER Sabato 31/10 h. 20.45

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

COMO – VENEZIA Domenica 1/11 h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV: PAIRETTO

VAR: COSSO

AVAR: GIUA

FROSINONE – TORINO Domenica1/11 h. 15.00

MUCERA

DI GIOIA – FONTEMURATO

IV: MARIANI

VAR: GHERSINI

AVAR: VOLPI

LAZIO – CAGLIARI Domenica1/11h. 15.00

COLOMBO

PALERMO – MASTRODONATO

IV: FELICIANI

VAR: PEZZUTO

AVAR: DIONISI

 

LECCE – GENOA Domenica 1/11 h. 18.00

MARCHETTI

BAHRI – CECCONI

IV: ABISSO

VAR: MAGGIONI

AVAR: RUTELLA

JUVENTUS – NAPOLI Domenica 1/11h. 20.45

SOZZA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: DOVERI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GARIGLIO

SASSUOLO – FIORENTINA Lunedì 2/11 h. 18.30

MARCENARO

DEI GIUDICI – BIANCHINI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO

ATALANTA – PARMA Lunedì 2/11 h. 20.45

CREZZINI

LAUDATO – BOATO

IV: COLLU

VAR: PRONTERA

AVAR: MERAVIGLIA

Foto: sito Aia

 