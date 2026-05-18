Serie A, date e orari dell’ultima giornata: lotta Champions e salvezza domenica sera
18/05/2026 | 11:51:44
La Lega Serie A ha svelato date e orari ufficiali dell’ultima giornata:
22/05/2026 Venerdì 20.45 Fiorentina – Atalanta
23/05/2026 Sabato 18.00 Bologna – Inter
23/05/2026 Sabato 20.45 Lazio – Pisa
24/05/2026 Domenica 15.00 Parma – Sassuolo
24/05/2026 Domenica 18.00 Napoli – Udinese
24/05/2026 Domenica 20.45 Cremonese-Como
24/05/2026 Domenica 20.45 Lecce – Genoa
24/05/2026 Domenica 20.45 Milan – Cagliari
24/05/2026 Domenica 20.45 Torino – Juventus
24/05/2026 Domenica 20.45 Verona – Roma
Foto: sito Serie A