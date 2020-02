Serie A, da Milan-Genoa a Juve-Inter: tutte le gare che si disputeranno a porte chiuse

Ora è ufficiale: cinque gare della ventiseiesima giornata di Serie A, come annunciato dal ministro Spadafora, si disputeranno a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus: Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina e Sampdoria-Verona (in attesa di conferma poiché il match è in programma lunedì 2 marzo quando il decreto sarà esaurito). Il motivo? Torino, Milano, Parma, Reggio Emilia, Udine e Genova sono città situate nelle regioni considerate a rischio per la vicinanza al focolaio che da qualche giorno sta diffondendo l’epidemia nata in Cina.

Foto: Juventus Twitter