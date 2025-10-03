TOP NEWS
Serie A, continua la 6a giornata. Il programma

04/10/2025 | 00:15:49

Dopo la gara del venerdì, entra nel vivo la 6a giornata di Serie A con le gare del sabato.

Il programma completo:

Venerdì 3 ottobre

20:45 — Verona vs Sassuolo 0-1

Sabato 4 ottobre

15:00 — Lazio vs Torino

15:00 — Parma vs Lecce

18:00 — Inter vs Cremonese

20:45 — Atalanta vs Como

Domenica 5 ottobre

12:30 — Udinese vs Cagliari

15:00 — Bologna vs Pisa

15:00 — Fiorentina vs Roma

18:00 — Napoli vs Genoa

20:45 — Juventus vs Milan

Foto: logo Serie A