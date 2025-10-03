Serie A, continua la 6a giornata. Il programma
04/10/2025 | 00:15:49
Dopo la gara del venerdì, entra nel vivo la 6a giornata di Serie A con le gare del sabato.
Il programma completo:
Venerdì 3 ottobre
20:45 — Verona vs Sassuolo 0-1
Sabato 4 ottobre
15:00 — Lazio vs Torino
15:00 — Parma vs Lecce
18:00 — Inter vs Cremonese
20:45 — Atalanta vs Como
Domenica 5 ottobre
12:30 — Udinese vs Cagliari
15:00 — Bologna vs Pisa
15:00 — Fiorentina vs Roma
18:00 — Napoli vs Genoa
20:45 — Juventus vs Milan
Foto: logo Serie A