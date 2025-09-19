Serie A, continua la 4a giornata. Il programma
20/09/2025 | 00:20:14
Dopo l’anticipo del venerdì, continua la 4a giornata di Serie A.
Questo il programma:
Venerdì 19 settembre Lecce vs Cagliari 1-2
Sabato 20 settembre Bologna vs Genoa 15:00
Sabato 20 settembre Verona vs Juventus 18:00
Sabato 20 settembre Udinese vs Milan 20:45
Domenica 21 settembre Lazio vs Roma 12:30
Domenica 21 settembre Cremonese vs Parma 15:00
Domenica 21 settembre Torino vs Atalanta 15:00
Domenica 21 settembre Fiorentina vs Como 18:00
Domenica 21 settembre Inter vs Sassuolo 20:45
Lunedì 22 settembre Napoli vs Pisa 20:45
Foto: logo Serie A