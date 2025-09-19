TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, continua la 4a giornata. Il programma

20/09/2025 | 00:20:14

article-post

Dopo l’anticipo del venerdì, continua la 4a giornata di Serie A.
Questo il programma:

Venerdì 19 settembre Lecce vs Cagliari 1-2

Sabato 20 settembre Bologna vs Genoa 15:00

Sabato 20 settembre Verona vs Juventus 18:00

Sabato 20 settembre Udinese vs Milan 20:45

Domenica 21 settembre Lazio vs Roma 12:30

Domenica 21 settembre Cremonese vs Parma 15:00

Domenica 21 settembre Torino vs Atalanta 15:00

Domenica 21 settembre Fiorentina vs Como 18:00

Domenica 21 settembre Inter vs Sassuolo 20:45

Lunedì 22 settembre Napoli vs Pisa 20:45
Foto: logo Serie A