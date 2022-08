Serie A, continua la 3a giornata. Il programma

Dopo gli anticipi di venerdì’ che hanno visto l’Udinese vincere per 2-1 in casa del Monza e la Lazio trionfare per 3-1 con l’Inter, ci aspetta un’altra giornata ricca di partite di Serie A. Il sabato di Serie A inizierà alle 18.30 quando scenderanno in campo Juventus-Roma e Cremonese-Torino. Appuntamento, poi, alle 20.45 con Milan-Bologna e Spezia-Sassuolo. Di seguito il programma completo.

Sabato 27 agosto

Ore 18.30: Cremonese-Torino

Ore 18.30: Juventus-Roma

Ore 20.45: Milan-Bologna Ore 20.45: Spezia-Sassuolo