Serie A, continua la 33a giornata. Il programma

Buona Pasqua a tutti con la Serie A! Il massimo campionato italiano non si ferma in questa domenica di pasqua. Alle 15.00 scenderanno in campo Empoli e Venezia, alle 18.00, invece, sarà il turno di Bologna-Inter. Mentre alle 20.45 si accenderanno le luci di San Siro per Milan–Atalanta. Di seguito il programma.

Sabato 19 aprile

Lecce-Como 0-3

Monza-Napoli 0-1

Ore 20.45 Roma-Hellas Verona

Domenica 20 aprile

Ore 15.00 Empoli-Venezia

Ore 18.00 Bologna-Inter

Ore 20.45 Milan-Atalanta

Lunedì 21 aprile

Ore 12.30 Torino-Udinese

Ore 15.00 Cagliari-Fiorentina

Ore 18.00 Genoa-Lazio

Ore 20.45 Parma-Juventus

