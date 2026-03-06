TOP NEWS
Serie A, continua la 27a giornata. Il programma

07/03/2026 | 00:26:06

Continua la 28a giornata di Serie A. Dopo l’anticipo del venerdì tra Napoli e Torino, 3 gare in programma sabato, importanti per la zona Champions.
Questo il programma completo:

 28ª giornata – Serie A

Venerdì 6 marzo 2026

NapoliTorino 2-1

Sabato 7 marzo 2026

  • CagliariComo (15:00)

  • AtalantaUdinese (18:00)

  • JuventusPisa (20:45)

Domenica 8 marzo 2026

  • LecceCremonese (12:30)

  • BolognaHellas Verona (15:00)

  • FiorentinaParma (15:00)

  • GenoaRoma (18:00)

  • MilanInter (20:45)

Lunedì 9 marzo 2026

  • LazioSassuolo (20:45)
    Foto: sito Serie A