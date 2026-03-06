Serie A, continua la 27a giornata. Il programma
07/03/2026 | 00:26:06
Continua la 28a giornata di Serie A. Dopo l’anticipo del venerdì tra Napoli e Torino, 3 gare in programma sabato, importanti per la zona Champions.
Questo il programma completo:
28ª giornata – Serie A
Venerdì 6 marzo 2026
Napoli – Torino 2-1
Sabato 7 marzo 2026
-
Cagliari – Como (15:00)
-
Atalanta – Udinese (18:00)
-
Juventus – Pisa (20:45)
Domenica 8 marzo 2026
-
Lecce – Cremonese (12:30)
-
Bologna – Hellas Verona (15:00)
-
Fiorentina – Parma (15:00)
-
Genoa – Roma (18:00)
-
Milan – Inter (20:45)
Lunedì 9 marzo 2026
-
Lazio – Sassuolo (20:45)
Foto: sito Serie A