Serie A, continua la 25a giornata. Il programma
15/02/2026 | 00:31:51
Continua la 25a giornata di Serie A. Dopo Inter-Juventus, occhi puntati su Napoli-Roma.
Venerdì 13 febbraio 2026
20.45 Pisa-Milan 1-2
Sabato 14 febbraio 2026
15:00 – Como vs Fiorentina 1-2
18:00 – Lazio vs Atalanta 1-2
20:45 – Inter vs Juventus 3-2
Domenica 15 febbraio 2026
12:30 – Udinese vs Sassuolo
15:00 – Cremonese vs Genoa
15:00 – Parma vs Verona
18:00 – Torino vs Bologna
20:45 – Napoli vs Roma
Lunedì 16 febbraio 2026
20:45 – Cagliari vs Lecce
Foto: sito serie a