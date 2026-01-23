Serie A, continua la 22a giornata. Il programma
24/01/2026 | 00:26:30
Continua il programma della Serie A con le sfide del sabato, in attesa dei big match della domenica.
22ª Giornata – Serie A 2025/26
Venerdì 23 gennaio 2026
Inter vs Pisa 6-2
Sabato 24 gennaio 2026
15:00 – Como vs Torino
18:00 – Fiorentina vs Cagliari
20:45 – Lecce vs Lazio
Domenica 25 gennaio 2026
12:30 – Sassuolo vs Cremonese
15:00 – Atalanta vs Parma
15:00 – Genoa vs Bologna
18:00 – Juventus vs Napoli
20:45 – Roma vs Milan
Lunedì 26 gennaio 2026
20:45 – Verona vs Udinese
