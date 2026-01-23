TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, continua la 22a giornata. Il programma

24/01/2026 | 00:26:30

article-post

Continua il programma della Serie A con le sfide del sabato, in attesa dei big match della domenica.

22ª Giornata – Serie A 2025/26

 Venerdì 23 gennaio 2026
Inter vs Pisa 6-2

 Sabato 24 gennaio 2026
15:00 – Como vs Torino
18:00 – Fiorentina vs Cagliari
20:45 – Lecce vs Lazio

Domenica 25 gennaio 2026
12:30 – Sassuolo vs Cremonese
15:00 – Atalanta vs Parma
15:00 – Genoa vs Bologna
18:00 – Juventus vs Napoli 
20:45 – Roma vs Milan

 Lunedì 26 gennaio 2026
 20:45 – Verona vs Udinese
Foto: sito Serie A