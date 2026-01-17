Serie A, continua la 21a giornata. Il programma

18/01/2026 | 00:30:03

Dopo l’anticipo del venerdì e le gare del sabato continua la 21a giornata di Serie A.

Il programma completo:

Venerdì 16 gennaio 2026

20:45 – Pisa vs Atalanta

Sabato 17 gennaio 2026

15:00 – Udinese vs Inter

18:00 – Napoli vs Sassuolo

20:45 – Cagliari vs Juventus

Domenica 18 gennaio 2026

12:30 – Parma vs Genoa

15:00 – Bologna vs Fiorentina

18:00 – Torino vs Roma

20:45 – Milan vs Lecce

Lunedì 19 gennaio 2026

18:30 – Cremonese vs Verona

20:45 – Lazio vs Como

