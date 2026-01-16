TOP NEWS
Serie A, continua la 21a giornata. Il programma

17/01/2026 | 00:20:03

Dopo l’anticipo del venerdì, continua la 21a giornata di Serie A.
Il programma completo:

Venerdì 16 gennaio 2026
20:45 – Pisa vs Atalanta

Sabato 17 gennaio 2026
15:00 – Udinese vs Inter
18:00 – Napoli vs Sassuolo
20:45 – Cagliari vs Juventus

Domenica 18 gennaio 2026
12:30 – Parma vs Genoa
15:00 – Bologna vs Fiorentina
18:00 – Torino vs Roma
20:45 – Milan vs Lecce

Lunedì 19 gennaio 2026
18:30 – Cremonese vs Verona
20:45 – Lazio vs Como
Foto: logo Serie A