Serie A, continua la 15a giornata. Il programma

14/12/2025 | 00:15:50

Continua la 15a giornata di Serie A con il programma della domenica.

Questo il programma:

  • Lecce-Pisa 2-1
  • Torino-Cremonese 1-0
  • Parma-Lazio 0-1
  • Atalanta-Cagliari 2-1
  • Milan-Sassuolo, domenica 14 dicembre ore 12:30
  • Fiorentina-Verona, domenica 14 dicembre ore 15:00
  • Udinese-Napoli, domenica 14 dicembre ore 15:00
  • Genoa-Inter, domenica 14 dicembre ore 18:00
  • Bologna-Juventus, domenica 14 dicembre ore 20:45
  • Roma-Como, lunedì 15 dicembre ore 20:45

Foto: sito Serie A