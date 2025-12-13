Serie A, continua la 15a giornata. Il programma
14/12/2025 | 00:15:50
Continua la 15a giornata di Serie A con il programma della domenica.
Questo il programma:
- Lecce-Pisa 2-1
- Torino-Cremonese 1-0
- Parma-Lazio 0-1
- Atalanta-Cagliari 2-1
- Milan-Sassuolo, domenica 14 dicembre ore 12:30
- Fiorentina-Verona, domenica 14 dicembre ore 15:00
- Udinese-Napoli, domenica 14 dicembre ore 15:00
- Genoa-Inter, domenica 14 dicembre ore 18:00
- Bologna-Juventus, domenica 14 dicembre ore 20:45
- Roma-Como, lunedì 15 dicembre ore 20:45
Foto: sito Serie A