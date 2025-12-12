Serie A, continua la 15a giornata. Il programma
13/12/2025 | 00:20:34
Continua la 15a giornata di Serie A. Oggi tre gare per la giornata di sabato.
Questo il programma:
- Lecce-Pisa 2-1
- Torino-Cremonese, sabato 13 dicembre ore 15:00
- Parma-Lazio, sabato 13 dicembre ore 18:00
- Atalanta-Cagliari, sabato 13 dicembre ore 20:45
- Milan-Sassuolo, domenica 14 dicembre ore 12:30
- Fiorentina-Verona, domenica 14 dicembre ore 15:00
- Udinese-Napoli, domenica 14 dicembre ore 15:00
- Genoa-Inter, domenica 14 dicembre ore 18:00
- Bologna-Juventus, domenica 14 dicembre ore 20:45
- Roma-Como, lunedì 15 dicembre ore 20:45
Foto: logo Serie A