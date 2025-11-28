Serie A, continua la 13a giornata. Il programma
29/11/2025 | 00:22:23
Dopo la sfida tra del venerdì Como-Sassuolo, continua la Serie A con le gare del sabato. Il clou è Milan-Lazio delle 20.45.
Questo il programma:
Como – Sassuolo 2-0
Genoa – Verona → Sabato 29 novembre, 15:00
Parma – Udinese → Sabato 29 novembre, 15:00
Juventus – Cagliari → Sabato 29 novembre, 18:00
Milan – Lazio → Sabato 29 novembre, 20:45
Lecce – Torino → Domenica 30 novembre, 12:30
Pisa – Inter → Domenica 30 novembre, 15:00
Atalanta – Fiorentina → Domenica 30 novembre, 18:00
Roma – Napoli → Domenica 30 novembre, 20:45
Bologna – Cremonese → Lunedì 1 dicembre, 20:45
