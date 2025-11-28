TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, continua la 13a giornata. Il programma

29/11/2025 | 00:22:23

article-post

Dopo la sfida tra del venerdì Como-Sassuolo, continua la Serie A con le gare del sabato. Il clou è Milan-Lazio delle 20.45.

Questo il programma:

  • Como – Sassuolo 2-0

  • Genoa – Verona → Sabato 29 novembre, 15:00

  • Parma – Udinese → Sabato 29 novembre, 15:00

  • Juventus – Cagliari → Sabato 29 novembre, 18:00

  • Milan – Lazio → Sabato 29 novembre, 20:45

  • Lecce – Torino → Domenica 30 novembre, 12:30

  • Pisa – Inter → Domenica 30 novembre, 15:00

  • Atalanta – Fiorentina → Domenica 30 novembre, 18:00

  • Roma – Napoli → Domenica 30 novembre, 20:45

  • Bologna – Cremonese → Lunedì 1 dicembre, 20:45

Foto: sito Serie A