Serie A, si conclude la 27esima giornata. Il programma
02/03/2026 | 00:20:17
Si conclude la 27esima giornata di Serie A.
Questo il programma:
27ª Giornata – Serie A 2025/26
Venerdì 27 febbraio 2026
Parma vs Cagliari – ore 20:45 – 1-1
Sabato 28 febbraio 2026
Como vs Lecce – ore 15:00 – 3-1
Verona vs Napoli – ore 18:00 – 1-2
Inter vs Genoa – ore 20:45 – 2-0
Domenica 1 marzo 2026
Cremonese vs Milan 0-2
Sassuolo vs Atalanta 2-1
Torino vs Lazio 2-0
Roma vs Juventus 3-3
Lunedì 2 marzo 2026
Pisa vs Bologna – ore 18:30
Udinese vs Fiorentina – ore 20:45
