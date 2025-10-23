TOP NEWS
Serie A, comincia l’ottava giornata. Il programma

24/10/2025 | 00:20:19

Comincia l’8a giornata di Serie A. Oggi l’anticipo tra Milan e Pisa.
Questo il programma completo:

Venerdì 24 ottobre

Milan – Pisa ore 20:45

Sabato 25 ottobre

Parma – Como ore 15:00

Udinese – Lecce ore 15:00

Napoli – Inter ore 18:00

Cremonese – Atalanta ore 20:45

Domenica 26 ottobre

Torino – Genoa ore 12:30

Sassuolo – Roma ore 15:00

Verona – Cagliari ore 15:00

Fiorentina – Bologna ore 18:00

Lazio – Juventus ore 20:45

Foto: logo Serie A