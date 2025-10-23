Serie A, comincia l’ottava giornata. Il programma
24/10/2025 | 00:20:19
Comincia l’8a giornata di Serie A. Oggi l’anticipo tra Milan e Pisa.
Questo il programma completo:
Venerdì 24 ottobre
Milan – Pisa ore 20:45
Sabato 25 ottobre
Parma – Como ore 15:00
Udinese – Lecce ore 15:00
Napoli – Inter ore 18:00
Cremonese – Atalanta ore 20:45
Domenica 26 ottobre
Torino – Genoa ore 12:30
Sassuolo – Roma ore 15:00
Verona – Cagliari ore 15:00
Fiorentina – Bologna ore 18:00
Lazio – Juventus ore 20:45
Foto: logo Serie A