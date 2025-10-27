Serie A, comincia la 9a giornata. Il programma
28/10/2025 | 00:20:12
Comincia oggi la 9a giornata di Serie A con due anticipi al martedì.
Questo il programma:
Lecce vs Napoli — martedì 28 ottobre ore 18:30
Atalanta vs Milan — martedì 28 ottobre ore 20:45
Como vs Verona — mercoledì 29 ottobre ore 18:30
Juventus vs Udinese — mercoledì 29 ottobre ore 18:30
Roma vs Parma — mercoledì 29 ottobre ore 18:30
Bologna vs Torino — mercoledì 29 ottobre ore 20:45
Genoa vs Cremonese — mercoledì 29 ottobre ore 20:45
Inter vs Fiorentina — mercoledì 29 ottobre ore 20:45
Cagliari vs Sassuolo — giovedì 30 ottobre ore 18:30
Pisa vs Lazio — giovedì 30 ottobre ore 20:45
Foto: logo Serie A