Serie A, comincia la 6a giornata. Il programma
03/10/2025 | 00:27:29
Dopo le gare di coppa, torna la Serie A. Si parte con un anticipo del venerdì sera, la sfida tra Verona e Sassuolo.
Il programma completo:
Venerdì 3 ottobre
20:45 — Verona vs Sassuolo
Sabato 4 ottobre
15:00 — Lazio vs Torino
15:00 — Parma vs Lecce
18:00 — Inter vs Cremonese
20:45 — Atalanta vs Como
Domenica 5 ottobre
12:30 — Udinese vs Cagliari
15:00 — Bologna vs Pisa
15:00 — Fiorentina vs Roma
18:00 — Napoli vs Genoa
20:45 — Juventus vs Milan
