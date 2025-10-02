Serie A, comincia la 6a giornata. Il programma

03/10/2025 | 00:27:29

Dopo le gare di coppa, torna la Serie A. Si parte con un anticipo del venerdì sera, la sfida tra Verona e Sassuolo.

Il programma completo:

Venerdì 3 ottobre

20:45 — Verona vs Sassuolo

Sabato 4 ottobre

15:00 — Lazio vs Torino

15:00 — Parma vs Lecce

18:00 — Inter vs Cremonese

20:45 — Atalanta vs Como

Domenica 5 ottobre

12:30 — Udinese vs Cagliari

15:00 — Bologna vs Pisa

15:00 — Fiorentina vs Roma

18:00 — Napoli vs Genoa

20:45 — Juventus vs Milan

Foto: logo Serie A