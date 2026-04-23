Serie A, comincia la 34a giornata. Il programma
24/04/2026 | 00:20:03
Comincia la 34a giornata di Serie A. Si parte con Napoli–Cremonese, gara del venerdì.
Queste le formazioni ufficiali:
Venerdì 24 aprile 2026
- Napoli – Cremonese (20:45)
️ Sabato 25 aprile 2026
- Parma – Pisa (15:00)
- Bologna – Roma (18:00)
- Hellas Verona – Lecce (20:45)
️ Domenica 26 aprile 2026
- Fiorentina – Sassuolo (12:30)
- Genoa – Como (15:00)
- Torino – Inter (18:00)
- Milan – Juventus (20:45)
️ Lunedì 27 aprile 2026
- Cagliari – Atalanta (18:30)
- Lazio – Udinese (20:45)
