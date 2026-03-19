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Serie A, comincia la 30a giornata. Il programma

20/03/2026 | 00:40:16

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Archiviate le coppe europee, si torna subito in campo per la Serie A, la 30a giornata, ultima prima della sosta per i playoff mondiali.
Il programma:

Venerdì 20 marzo 2026

  • CagliariNapoli (18:30)

  • GenoaUdinese (20:45)

Sabato 21 marzo 2026

  • ParmaCremonese (15:00)

  • MilanTorino (18:00)

  • JuventusSassuolo (20:45)

Domenica 22 marzo 2026

  • ComoPisa (12:30)

  • AtalantaHellas Verona (15:00)

  • BolognaLazio (15:00)

  • RomaLecce (18:00)

  • FiorentinaInter (20:45)

Foto: logo Serie A