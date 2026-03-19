Serie A, comincia la 30a giornata. Il programma
20/03/2026 | 00:40:16
Archiviate le coppe europee, si torna subito in campo per la Serie A, la 30a giornata, ultima prima della sosta per i playoff mondiali.
Il programma:
Venerdì 20 marzo 2026
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Cagliari – Napoli (18:30)
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Genoa – Udinese (20:45)
Sabato 21 marzo 2026
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Parma – Cremonese (15:00)
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Milan – Torino (18:00)
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Juventus – Sassuolo (20:45)
Domenica 22 marzo 2026
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Como – Pisa (12:30)
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Atalanta – Hellas Verona (15:00)
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Bologna – Lazio (15:00)
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Roma – Lecce (18:00)
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Fiorentina – Inter (20:45)
Foto: logo Serie A